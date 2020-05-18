В Турции вновь ввели комендантский час, несмотря на открытие границ

18 Май 2020 2020-05-18T23:12:02+03:00

Во время комендантского часа в Турции нельзя покидать дома Фото: Иван МАКЕЕВ

Изменить размер текста: A A

В Турции уже второй раз вводят комендантский час из-за пандемии коронавируса.

Эту меру власти назвали действенной, чтобы остановить массовое распространение вируса. В мае комендантский час остался только в провинциях, где больше всего зараженных. Но с 23 по 26 мая он вводится на территории всей страны, людям запрещено покидать свои дома.

Даты выбраны не случайно - на этот период приходится празднование окончания Рамадана.

- В пятницу, 29 мая, мы начнем открывать мечети для некоторых коллективных молитв,- сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu. - 24 мая в период с 14.00 до 20.00 на улицу смогут выйти жители старше 65 лет.

При этом, с 20 мая Турция готова открыть границу для иностранцев. Правда, на первом этапе въезд разрешат только тем, кто прибыл на лечение. Прием этой категории станет опытом, власти учтут ошибки и летом откроют для прибывших на отдых въезд в страну.

Иностранцам нужно будет иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, но можно пройти тест в аэропорту. Правда, если окажется, что человек заражен, то он весь свой отпуск проведет в номере, на карантин попадут "счастливчики", кто летел с ним одним самолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU