2020-05-18T23:34:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 19 мая 2020: В МАДИ отменили штрафы за ошибки при оформлении пропусков

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 19 мая 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки электронного пропуска у водителя на блокпосту при въезде в Москву.Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки электронного пропуска у водителя на блокпосту при въезде в Москву.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Москве за сутки выявили 3238 новых случаев заражения коронавирусом. И это - самые низкие ежесуточные показатели по заболевшим в течение мая. Всего с начала эпидемии COVID-2019 подтвердили у 146 жителей города. 28,9 тысяч человек вылечились. А вот 1580 горожан скончались от осложнений, вызванных новой инфекцией.

Тем временем в МАДИ отменили часть штрафов, которые москвичи получили за ошибки при получении цифровых пропусков. Напомним, те, кто планирует передвигаться по городу на собственном или служебном автомобиле, обязаны вносить в пропуск и номер машины. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 133 штрафа водителям, которые случайно ошиблись в цифрах. Это касается тех случаев, когда жители города «случайно ввели неточно букву или цифру в номере автомобиля при привязке его к цифровому пропуску, при этом действующий пропуск у них был».

«Причина отмены таких постановлений – малозначительность, - заявили в МАДИ. - Если вы ошиблись, указывая номер автомобиля в цифровом пропуске, и вам пришел штраф, то это решение можно обжаловать онлайн через порталы mos.ru или «Автокод».

Тем временем, Прокуратура Москвы начала проверку по факту утечки персональных данных москвичей, получивших административные данные за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили некоторые СМИ, на сайтах для оплаты штрафов оказались паспортные данные, мобильные телефоны и другие сведения сотен людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последние новости на утро 19 мая 2020: Работающим россиянам старше 65 лет продлят больничные до 29 мая
Работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничные до 29 мая
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 мая 2020 года составило 28913 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 мая 2020 года составило 28 290 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 19 мая 2020: На работу вернутся до 500 тысяч жителей Подмосковья
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 19 мая 2020 года возросло до 1651 человека
Число заболевших коронавирусом в Москве на 19 мая 2020 года составило 146 062 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 19 мая 2020: В МАДИ отменили штрафы за ошибки при оформлении пропусков
Помпео поблагодарил Турцию за помощь США в борьбе с пандемией
В Китае произошло землетрясение, четыре человека погибли
ВОЗ: В России уменьшилось число подростков с лишним весом
В районе «зеленой зоны» Багдада взорвалось две ракеты
В Минздраве назвали срок окончания вспышки коронавируса