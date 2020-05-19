Коронавирус в Москве, последние новости на 19 мая 2020: В МАДИ отменили штрафы за ошибки при оформлении пропусков

19 Май 2020 2020-05-18T23:34:29+03:00

Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки электронного пропуска у водителя на блокпосту при въезде в Москву. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Москве за сутки выявили 3238 новых случаев заражения коронавирусом. И это - самые низкие ежесуточные показатели по заболевшим в течение мая. Всего с начала эпидемии COVID-2019 подтвердили у 146 жителей города. 28,9 тысяч человек вылечились. А вот 1580 горожан скончались от осложнений, вызванных новой инфекцией.

Тем временем в МАДИ отменили часть штрафов, которые москвичи получили за ошибки при получении цифровых пропусков. Напомним, те, кто планирует передвигаться по городу на собственном или служебном автомобиле, обязаны вносить в пропуск и номер машины. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 133 штрафа водителям, которые случайно ошиблись в цифрах. Это касается тех случаев, когда жители города «случайно ввели неточно букву или цифру в номере автомобиля при привязке его к цифровому пропуску, при этом действующий пропуск у них был».

«Причина отмены таких постановлений – малозначительность, - заявили в МАДИ. - Если вы ошиблись, указывая номер автомобиля в цифровом пропуске, и вам пришел штраф, то это решение можно обжаловать онлайн через порталы mos.ru или «Автокод».

Тем временем, Прокуратура Москвы начала проверку по факту утечки персональных данных москвичей, получивших административные данные за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили некоторые СМИ, на сайтах для оплаты штрафов оказались паспортные данные, мобильные телефоны и другие сведения сотен людей.

ИСТОЧНИК KP.RU