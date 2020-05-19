Биолог рассказала, когда в России закончится пандемия коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T08:26:41+03:00

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Пандемию коронавируса в России и в мире можно будет считать окончившейся, когда перестанут появляться новые случаи активных случаев заболевания, а кривая общего количества заразившихся достигнет максимума и прекратит рост. Об этом рассказала Нурбубу Молдогазиева, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова.

В России количество новых случаев заражения может быть равно нулю уже в августе. Однако это возможно только при условии закрытых границ до конца пандемии в мире, заявила специалист в интервью "Парламентской газете".

ИСТОЧНИК KP.RU