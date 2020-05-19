Путин: еще многое предстоит сделать, чтобы преодолеть пандемию коронавируса
В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 19 мая в режиме видеоконференции, российский президент Владимир Путин заявил, что странам ЕАЭС еще многое предстоит сделать, чтобы преодолеть пандемию коронавирусной инфекции.
- Перед нашим экономическим объединением стоят большие и масштабные задачи. Многое предстоит сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавируса, восстановить экономический рост, решить все вопросы, которые связаны с социальными проблемами в государствах, - заявил российский лидер.
Президент России в ходе заседания также указал на необходимость создания странам Евразийского экономического союза новых производственных возможностей, которые смогут в полной мере обеспечить продовольственную безопасность и выпуск товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
В настоящее время количество новых инфицированных постепенно снижается, однако официальный представитель ВОЗ в России предостерегла властей об опасности в случае преждевременного снятия ограничительных мер. По словам эксперта, это может привести к новой вспышке инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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