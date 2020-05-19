Чубайс сравнил рынок нефти с «дохлой лошадью»

19 Май 2020 2020-05-19T12:37:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал о значительном риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. Он заявил, что в настоящее время структура экономики и технологический уклад в данной области сильно устарели.

- Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать, - заявил Чубайс в интервью журналу Forbes, пояснив свои слова отсутствием перспективы заработка на нефти в ближайшем будущем.

По словам председатель правления, стоимость ценного ресурса в ближайшее время вряд ли поднимется выше 40 долларов за один баррель, даже по самым оптимистичным прогнозам. Следователь, заработать на продаже нефти, как это было раньше, уже не получится. Даже цена отсечения, после которой доходы от ресурса идут в бюджет, установлена на уровне 42,4 доллара за баррель.

Анатолий Чубайс также раскритиковал известное выражение «слезать с нефтяной иглы». По мнению председателя, оно звучит уже более 15 лет, а до сих пор на нефть и газ в России приходится «20% ВВП, 40% бюджета и 60% экспорта». Сложившуюся ситуацию на рынке Чубайс сравнил с набатным колоколом, отметив, что она ведет в тупик.

Председатель правления «Роснано» выразил уверенность в том, что основой для выхода из экономического кризиса должно стать развитие инновационной экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители «атомных» регионов поддерживают ядерную энергетику

Три четверти участников масштабного социологического опроса одобряют использование мирного атома (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU