Украинский депутат пришла на заседание в маске, похожей на авоську

19 Май 2020 2020-05-19T17:40:26+03:00

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Депутат Елизавета Богуцкая явилась на заседание Верховной Рады в маске в сеточку.

Этот аксессуар она объяснила не желанием выделиться на фоне коллег, которые как положено прикрыли лица медицинскими масками, дырявая маска для нее стала вызовом властям, которые до сих пор сохраняют режим блокировки.

- Это не авоська. И не ажурная маска. И не сексуальный атрибут. Это элемент масочного демарша. Намек на масочный идиотизм. Протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений кабмина,- написала в фейсбуке Богуцкая.

Закрытие парков и скверов на время пандемии она назвала неадекватным запретом. Раскритиковала главного украинского эпидемиолога за решение открыть пляжи, потому что "солнце и соленая вода убивают коронавирус". Депутат напомнила, что в парках ультрафиолет тоже есть, как и на пляжах, почему в таком случае по дорожкам в зеленых зонах гулять нельзя.

- Короче: жду, когда Ляшко скажет на каком-то ток-шоу, что карантин повлек за собой всплеск психо-соматических заболеваний вследствие ограничения перемещения, гиподинамии, фобий, - заключила депутат, объяснив, что ее розовая маска именно про это.

ИСТОЧНИК KP.RU