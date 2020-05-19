2020-05-19T17:39:08+03:00
Происшествия

В администрации Обнинска рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве сотрудника лаборатории

Сотрудник находится в реанимации
Елена АКИМОВА
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Состояние пострадавшего сотрудника оценивается как тяжелоеСостояние пострадавшего сотрудника оценивается как тяжелое
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В администрации города Обнинска рассказали о состоянии сотрудника лаборатории, пострадавшего при взрыве на экспериментальной площадке МРНЦ имени А. Ф. Цыба.

ЧП произошло во второй половине дня 19 мая. Очевидцы слышали сильный хлопок в помещении, после на пятом этаже начался пожар. Одного пострадавшего доставили в реанимацию городской больницы №8.

- Врачи оценивают его состояние оценивается как крайне тяжелое. Если говорить о самом инциденте, то химической и радиационной опасности нет, - сказали телеканалу «360» в пресс-службе администрации Обнинска.

О помещении, в котором произошел взрыв, известно, что оно арендуется ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания».

- Занимаются производством лекарственных средств. Сейчас ведется следствие, что именно привело к хлопку, мы не знаем. Все произошло в небольшой комнате, - пояснил начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации Обнинска Андрей Ильницкий.

В МЧС отметили, что никакой угрозы для населения города нет, огонь был оперативно ликвидирован.

Сейчас проверкой занимается Следственный комитет. Следователи уже установили, что хлопок раздался, когда аппаратчик фармпредприятия промывал реактор органического синтеза (прибор для проведения опытов и реакций — прим.ред).

ИСТОЧНИК KP.RU

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