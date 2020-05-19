Собянин заявил, что Москве еще долго жить в нынешних ограничениях
Отменять режим блокировки в Москве пока не собираются. Несмотря на то, что в стране и столице снижается общее число зараженных, ситуацию стабильной все еще назвать нельзя. Из-за роста смертности среди зараженных, в Москве не отменят пока запрет на прогулки- людей просят находится дома, выходить только по важным делам.
- Москве еще долго жить в нынешних ограничениях, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на канале "Россия 1".
Он призвал москвичей адекватно оценивать угрозу - риск заражения все еще очень высокий. В больницы тысячами попадают люди, всего в ранимациях находятся 18 тысяч человек.
- Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением — и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей. Зайдите в реанимационное отделение — и все станет ясно,- объяснил мэр Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU