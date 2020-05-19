Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки

19 Май 2020 2020-05-19T18:56:01+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда разрешат прогулки горожанам.

Из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции сохраняется во многих регионах страны, в том числе в Москве, где больше всего зараженных.

- Прогулки москвичам разрешат, когда начнет снижаться число смертей от коронавируса, пока идет рост,- объяснил глава города в интервью на канале "Россия 1".- Когда у нас тяжелобольных в больнице будет значительно меньше, когда будем каждый день выявлять не тысячи новых заболевших, а десятки или сотни, а может и еще меньше.

Он заявил, что в Москве сохраняется высокая вероятность распространения инфекции. В сравнении с китайской провинцией, где ввели жесткие правила для граждан из-за эпидемии, требования к москвичам гораздо менее серьезные.

- Половина москвичей свободно или более-менее свободно передвигаются, знаете, это такой лайт, это карантином назвать невозможно,- сказал Сергей Собянин.

С 15 мая в Москве началось массовое тестирование жителей на атитела к коронавирусу - проверку прошли 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU