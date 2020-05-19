2020-05-19T18:30:56+03:00
Политика

Эксперт объяснил, зачем Трамп решил упростить процедуру продажи американского оружия

В США задались целью потеснить конкурентов на мировом рынке вооружений
Елена АКИМОВА
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Эксперт объяснил, зачем Трамп упрощает процедуру продажи американского оружияЭксперт объяснил, зачем Трамп упрощает процедуру продажи американского оружияФото: REUTERS
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Дональд Трамп заявил о необходимости облегчить порядок поставок американских вооружений за рубеж. Глава США отметил, что некоторые покупатели обращаются к конкурентамРоссии и Китаю – из-за бюрократических формальностей.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, на такой шаг президент решился, чтобы потеснить конкурентов на мировом рынке вооружений.

- Вашингтон планирует устроить передел рынков, чтобы потеснить Москву. Это особенно важно, поскольку потеря контрактов означала бы удар по экспортной статье доходов российского ВПК, - говорит Васильев RT.

Специалист напоминает, что изначально Штаты не планировали продавать передовые технологии, только вторичные, чтобы не создавать угрозу собственной безопасности. Но кризис внес свои коррективы и сегодня торговля оружие встала исключительно на рыночные рельсы.

- Слова Трампа о бюрократии — это попытка переложить проблему с больной головы на здоровую, объяснить противоречия в собственной политике, — подытожил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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