Сменилась тройка стран-лидеров по числу зараженных коронавиурсом

19 Май 2020 2020-05-19T19:50:18+03:00

В Бразилии зараженных оказалось больше, чем в Британии Фото: REUTERS

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Бразилия обогнала Великобританию и стала третьей страной в мире по числу зараженных коронавирусом.

В этой южно-американской стране зарегистрировано 257 396 случаев заражения. Это третий показатель после США и России. Раньше третью позицию занимала Великобритания, на 19 мая в Британии заражены 247 709. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса.

В Бразилии пандемия коронавируса обнажила еще одну проблему -внутреполитическую борьбу. Часть политической элиты, включая президент Болсонару, настаивает на снятии ограничений. За время эпидемии глава государства поменял уже двух министров здравоохранения и ищет третьего. Он сам отказывался носить маску, а на прошлой неделе присоединился к акции протеста, в рамках которой участники отжимались на центральной улице города.

Больше всего зараженных в США - свыше 1,5 миллиона человек.

В России за сутки коронавирус обнаружили у 9263 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU