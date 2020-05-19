2020-05-19T19:50:18+03:00
В мире

Сменилась тройка стран-лидеров по числу зараженных коронавиурсом

: Бразилия обошла Британию и вышла на третье место
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Бразилии зараженных оказалось больше, чем в БританииВ Бразилии зараженных оказалось больше, чем в БританииФото: REUTERS
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Бразилия обогнала Великобританию и стала третьей страной в мире по числу зараженных коронавирусом.

В этой южно-американской стране зарегистрировано 257 396 случаев заражения. Это третий показатель после США и России. Раньше третью позицию занимала Великобритания, на 19 мая в Британии заражены 247 709. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса.

В Бразилии пандемия коронавируса обнажила еще одну проблему -внутреполитическую борьбу. Часть политической элиты, включая президент Болсонару, настаивает на снятии ограничений. За время эпидемии глава государства поменял уже двух министров здравоохранения и ищет третьего. Он сам отказывался носить маску, а на прошлой неделе присоединился к акции протеста, в рамках которой участники отжимались на центральной улице города.

Больше всего зараженных в США - свыше 1,5 миллиона человек.

В России за сутки коронавирус обнаружили у 9263 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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