В Минздраве рассказали о возвращении к плановой вакцинации взрослых

19 Май 2020 2020-05-19T20:51:19+03:00

В регионах будут самостоятельно решать, когда возобновлять прививочную кампанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницах временно не будут делать прививки из-за того, что это может стать дополнительной нагрузкой на иммунитет

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В Минздраве объяснили, когда в России возобновят вакцинацию взрослых.

Плановая вакцинация временно приостановлена в период пандемии коронавируса. Главная причина в том, что прививки могут дать дополнительную нагрузку на организм. Снижение "защитного барьера" может открыть дорогу опасной инфекции.

- К плановой вакцинации взрослых можно будет вернуться в соответствии с решением Роспотребнадзора после нормализации эпидемиологической ситуации,- рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в эфире канала "Россия-24". - После снижения числа инфицированных COVID-19.

При этом в регионах должны принимать решения самостоятельно, если число инфицированных снизилось достаточно, то в Роспотребнадзоре имеют право возобновить прививочную кампанию на своей территории.

Доктор Александр Мясников считает, что эпидемия быстро не завершится - переболеет в конечном счете большая часть населения, часть людей не сможет пережить инфекцию. Надежда остается на вакцину, американские исследователи рассчитывают выпустить ее осенью 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU