2020-05-19T20:51:19+03:00
Общество

В Минздраве рассказали о возвращении к плановой вакцинации взрослых

В больницах временно не будут делать прививки из-за того, что это может стать дополнительной нагрузкой на иммунитет
Юлия САЛЬНИКОВА
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В регионах будут самостоятельно решать, когда возобновлять прививочную кампаниюВ регионах будут самостоятельно решать, когда возобновлять прививочную кампаниюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Минздраве объяснили, когда в России возобновят вакцинацию взрослых.

Плановая вакцинация временно приостановлена в период пандемии коронавируса. Главная причина в том, что прививки могут дать дополнительную нагрузку на организм. Снижение "защитного барьера" может открыть дорогу опасной инфекции.

- К плановой вакцинации взрослых можно будет вернуться в соответствии с решением Роспотребнадзора после нормализации эпидемиологической ситуации,- рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов в эфире канала "Россия-24". - После снижения числа инфицированных COVID-19.

При этом в регионах должны принимать решения самостоятельно, если число инфицированных снизилось достаточно, то в Роспотребнадзоре имеют право возобновить прививочную кампанию на своей территории.

Доктор Александр Мясников считает, что эпидемия быстро не завершится - переболеет в конечном счете большая часть населения, часть людей не сможет пережить инфекцию. Надежда остается на вакцину, американские исследователи рассчитывают выпустить ее осенью 2020 года.

Почему люди не хотят делать прививки даже когда на примере коронавируса видят, к чему могут привести инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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