Доктор Мясников: «Коронавирус возьмет свое. Все переболеем. Кому положено умереть — умрут»

Известный доктор Александр Мясников ответил на вопросы зрителей в стриме «Соловьев Live». Врач призвал россиян не бояться коронавируса.

- Не надо искать в любом симптоме коронавирус, - отметил он. - Даже если коронавирус. Ну и что? Да, надо пойти, сдать анализ, чтобы не заразить других. Вы понимаете, что это иллюзия. Если мы все будем считать, что каждый чих — это коронавирус, у нас никаких анализов не хватит.

Доктор Мясников уверен, чтобы мы все переболеем этой заразой.

- Просто живите. Инфекция возьмет свое, - сказал врач. - Мы все переболеем. Кому положено умереть — все равно умрут. Вот пишут: «А чем объяснить высокую смертность от внебольничной пневмонии. Ведь в прошлые годы она была ниже?» Вот фиг! Знаете, какая от нее смертность? У пожилого человека, который старше 65 лет — его кладут в госпиталь, там кашель и отдышка. Смертность 25%. Если от нее вылечился, то в следующий месяц умирает еще 7%. Так что от пневмонии и на выздоровлении — 32% смертность. То есть каждый третий человек, который старше 65 лет, умирает. От пневмококковых пневмоний: 2,5 — 3 миллиона людей умирают. Поэтому считать коронавирус… Все пожилые люди умирают от в основном от внебольничных пневмоний. Это причина смерти такая. Они могут болеть раком или еще чем-то. Но конечную точку ставят пневмонии. Почему я и говорю — прививайтесь от пневмококка.

Мясников поделился, что безопасная вакцина от коронавируса появится не скоро.

- Ее хоть завтра можно скомкать. Вы пойдете прививаться? Я не пойду. Непроверенная вакцина. Я лучше пойду, заражусь коронавирусом и у меня шансы умереть — 4%, - сказал врач.

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