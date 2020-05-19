Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовано не штрафовать за несвоевременную регистрацию ТС

19 Май 2020 2020-05-19T21:56:52+03:00

В связи с пандемией коронавируса не все могут вовремя совершить процедуру регистрации, пояснил начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве Юрий Дроганов

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Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовано не штрафовать водителей, которые не успели зарегистрировать свои автомобили и другие транспортные средства из-за пандемии коронавируса. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал Начальник Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве, полковник полиции Юрий Дроганов.

"В связи со сложившейся обстановкой, мы понимаем, что не все смогут вовремя зарегистрировать транспортное средство, в установленный срок. Поэтому сотрудникам регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться от применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств", - сказал Юрий Алексеевич в беседе с ведущими программы "Россия в движении" Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Он подчеркнул, что ведомство продолжает осуществлять регистрацию ТС, выдачу водительских прав и прием экзаменов, но только по предварительной записи через Единый портал государственных услуг. С целью обеспечения безопасности сотрудников Госавтоинспекции и граждан графики приема полностью откорректированы. Сокращено количество человек в составе учебных групп.

По словам Юрия Дроганова, само количество обращений граждан в период действия ограничительных мер, снизилось. Например, в апреле за госуслугами в ведомство обратились 60 911 человек - это почти на 60% меньше, чем месяцем ранее (151 882). Из них почти 30,8 тысячи проходили по линии экзаменационной деятельности, 29,9 тыс. - по регистрационной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780005" frameborder="0"></iframe> Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовано не штрафовать водителей, которые не успели зарегистрировать свои автомобили и другие транспортные средства из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU