Голландский фермер заразился коронавирусом от норки

20 Май 2020 2020-05-20T04:26:46+03:00

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В Нидерландах зафиксирован случай передачи коронавируса от животного человеку: на одной из звероводческих ферм в провинции Северный Брабант местный житель заразился COVID-19 от норки, передает агентство Reuters со ссылкой на голландское министерство сельского хозяйства.

Ведомство еще в апреле сообщило, что у норок на двух фермах выявили коронавирусную инфекцию, лабораторные анализы это подтвердили. Теперь же в письме главы Минсельхоза нидерландскому парламенту отмечается, что министерство ошибалось, когда заявляло, что передача вируса от животных человеку невозможна. Однако в письме подчеркивается, что риск заражения людей от зверей минимален.

Напомним, сайт kp.ru писал о случаях передачи коронавирусной инфекции от людей к животным. Например, в Гонконге домашняя кошка заразилась коронавирусом от больного хозяина, ранее «человеческий» коронавирус обнаружили у двух собак в Гонконге, потом – у кошки в Бельгии. После этого специалисты разных стран принялись строить гипотезы, гадать: могут ли четвероногие друзья заражаться от своих владельцев и наоборот.

Однако вирусологи уверяют: пугаться рано. Научно подтвержденных доказательств того, что COVID-19 перекинулся на домашних животных, на самом деле пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU