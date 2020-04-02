В Гонконге кошка заразилась коронавирусом от больного хозяина

2 Апр 2020 2020-04-02T10:32:04+03:00

Специалисты пока только гадают, действительно ли собаки и кошки могут заразиться коронавирусом от своих хозяев Фото: REUTERS

Это уже третье домашнее животное в городе, у которого обнаружили COVID-19

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У домашней кошки одного из жителей Гонконга, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, обнаружили то же заболевание, из-за которого ее хозяина положили в больницу, сообщает сайт China.org со ссылкой на городской департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.

После того, как тесты подтвердили диагноз владельца, кошку отправили на карантин в изолятор для домашних животных в гонконгском порту, там специалисты взяли у нее анализы на COVID-19. Образцы брали во рту, в носу и в кишечнике. Проверка показала наличие вируса.

И, хоть у самой кошки никаких признаков болезни нет, специалисты продолжают внимательно следить за ее состоянием и собираются провести повторные тесты.

Так как это уже третий случай в городе, департамент настоятельно рекомендовал изолировать домашних питомцев тех, у кого была диагностирована коронавирусная инфекция, – чтобы сохранить здоровье и людей, и животных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее «человеческий» коронавирус обнаружили у двух собак в Гонконге, потом – у кошки в Бельгии. После этого специалисты разных стран принялись строить гипотезы, гадать: могут ли четвероногие друзья заражаться от своих владельцев и наоборот.

Однако вирусологи уверяют: пугаться рано. Научно подтвержденных доказательств того, что COVID-19 перекинулся на домашних животных, на самом деле пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU