В Боливии заболели коронавирусом более 200 полицейских и военных
В Боливии заразились коронавирусом COVID-19 более 200 сотрудников полиции и военнослужащих, пятеро из них скончались, выздоровели пока только 46, остальные лечатся в стационаре или находятся на домашнем карантине.
По официальным данным министерства обороны страны, коронавирусная инфекция была выявлена у 37 военных, один скончался, двое благополучно излечились.
А вот в рядах правоохранительных органов ситуация сложнее. На пресс-конференции в понедельник, 18 мая, командующий национальной полиции Боливии Родольфо Монтеро сообщил журналистам, что коронавирусом заразились 175 полицейских, причем большинство заболевших стражей порядка несли службу в Ла-Пасе. По информации командующего, 44 сотрудника полиции выздоровели, продолжают болеть 127, передает РИА Новости.
На сегодняшний день в Боливии зафиксировано 4263 случаев заражения коронавирусом, скончались 174 больных.
Между тем, число инфицированных во всем мире приближается к пяти миллионам, умерли 324,9 тысячи человек. Как писал сайт kp.ru, большинство случаев заражения зарегистрированы в Северной и Южной Америке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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