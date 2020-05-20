Спрос на товары для досуга вырос вдвое, а на одежду – рухнул

20 Май 2020 2020-05-20T10:46:14+03:00

Россияне стали чаще заказывать в интернета товары для досуга Фото: Александр ГЛУЗ

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Россияне стали активнее покупать товары для досуга и хобби в самоизоляции. Спрос на них в апреле вырос в два раза, а вот интерес к одежде, товарам для здоровья, аксессуарам снизился на 30%. Таковы данные «Яндекс.Маркет Аналитики».

Если в марте в интернете ежедневно фиксировали от 5 до 10 млн запросов в категории «Досуг и развлечения», то в апреле этот показатель вырос до 20 млн в сутки. Чаще всего ищут книги, игры, музыка и музыкальные инструменты, видеофильмы, а также наборы для хобби и творчества.

Наступление дачного сезона ожидаемо повысило спрос на соответствующие товары – плюс 23%. Продукцией для животных стали интересоваться на 18% чаще, а компьютерной техникой на 15%.

Товарам для спорта и отдыха получили 11%, а электроника 8%.

Одежду, обувь и аксессуары стали провальными – спрос на них упал на 30%, а интерес к профессиональному оборудованию и товарам для здоровья снизился на 14%.

- До самоизоляции в Сети старались покупать одежду и обувь, сейчас продажи упали до минимальных значений, - комментирует «Известиям» президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов.

По оценкам «Яндекс.Маркет Аналитики», оборот российского рынка e-commerce вырос в апреле 2020 года на 54% в сравнении с 2019 годом. Аудитория онлайн-торговли увеличилась на 40%.

Все чаще в сети появляются покупатели старше 55 лет, которые до недавнего времени скептично относились к данной форме торговли.

Люди стараются минимизировать количество социальных контактов и приобретают товары первой необходимости в сети.

Курьерская доставка в России за время пандемии тоже выросла в разы. Интернет-магазины даже вынуждены дополнительно нанимать сотрудников, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU