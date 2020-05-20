Кино научатся снимать в масках и перчатках, но массовки

20 Май 2020 2020-05-20T11:40:06+03:00

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В Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) пришли к выводу, что снимать кино станет сложнее и дороже. Виной всему новые правила предосторожности, которые нам предписывает пандемия.

В Роспотребнадзоре разработали рекомендации для кинопроизводителей. Соблюдая их можно приступить к съемкам, но сделать это будет очень непросто. В первую очередь из-за того, что придется отказаться от массовки.

Кроме привычных масок, санитайзеров и перчаток, ведомство предписывает, что в пределах съемочной площадки на каждого артиста должно приходиться не менее 4 кв. м. Артисту полагается индивидуальный набор грима, чтобы избежать заражений. Самым трудновыполнимым оказалось ограничение массовки – это ставит под удар съемку любого кино.

- Эти рекомендации малоприменимы для кинопроизводства, — поделился с «Известиями» генеральный директор концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. — Мерить температуру, носить маски, обрабатывать все – это уже привычно. А вот дистанция почти невозможна.

Учитывая все рекомендации Роспотребнадзора стоимость кинопроизводства увеличится минимум в полтора раза, прогнозируют в кинокомпаниях.

Сегодня месяц работы съемочной группы в среднем обходится в 3-4 млн рублей. Придется добавить к сумме траты на маски, перчатки, дезинфекцию и анализы.

В нынешней ситуации трудно приходится не только кинопроизводителям, но и кинотеатрам. эксперты рассказали, смогут ли они пережить кризис.

Ранее режиссер Карен Шахназаров рассказал, почему «снимать кино в Москве - это пытка!».

ИСТОЧНИК KP.RU