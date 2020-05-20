20 Май 2020 2020-05-20T12:18:53+03:00

В России проведено более 7,3 млн тестов на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Россия является абсолютным лидером по числу лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, их в нашей стране сделано более 7,3 млн. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее Роспотребнадзор За сутки в России выполнено порядка 205,3 тыс. тестов, под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавируса остаются 267 663 человека.

«По состоянию на 18.05.2020 проведено 7 352 316 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», - говорится в ежедневном информационном бюллетене ведомства.

Напомним, накануне массовое тестирование на антитела к коронавирусу. В Москве его прошли около 10 тысяч человек. Массовая проверка в столице началась с 15 мая. Приглашения направляли жителям разными способами - в виде смс на телефон или письмом на электронную почту. Желающие должны были позвонить по указанному телефону, чтобы зарегистрироваться и записаться на тестирование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780103" frameborder="0"></iframe> Голикова назвала нашу страну абсолютным лидером по числу лабораторных тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU