В России проведено более 7,3 млн тестов на коронавирус
Россия является абсолютным лидером по числу лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, их в нашей стране сделано более 7,3 млн. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее Роспотребнадзор За сутки в России выполнено порядка 205,3 тыс. тестов, под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавируса остаются 267 663 человека.
«По состоянию на 18.05.2020 проведено 7 352 316 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», - говорится в ежедневном информационном бюллетене ведомства.
Напомним, накануне массовое тестирование на антитела к коронавирусу. В Москве его прошли около 10 тысяч человек. Массовая проверка в столице началась с 15 мая. Приглашения направляли жителям разными способами - в виде смс на телефон или письмом на электронную почту. Желающие должны были позвонить по указанному телефону, чтобы зарегистрироваться и записаться на тестирование.
Голикова назвала нашу страну абсолютным лидером по числу лабораторных тестов на COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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