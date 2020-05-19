В Москве массовое тестирование на антитела к коронавирусу прошли 10 тысяч человек

19 Май 2020 2020-05-19T18:44:46+03:00

Мэр Москвы предупредил, что москвичи все еще находятся в зоне риска из-за коронавируса

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Около 10 тысяч жителей Москвы уже прошли тестирование на антитела к коронавирусу.

Массовая проверка началась с 15 мая. Приглашения направляли жителям разными способами - в виде смс на телефон или письмом на электронную почту. Желающие должны были позвонить по указанному телефону, чтобы зарегистрироваться и записаться на тестирование. Этот анализ показывает, есть ли в крови антитела - естественная защита от коронавируса, они появляются после того, как человек переболел. Проверка совершенно бесплатная.

О результатах первой волны тестирования объявят в ближайшее время.

- На сегодняшний день анализируем результаты, в ближайшее время расскажем более подробно, что это за результаты, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" в программе "60 минут".

Он поздравил москвичей с тем, что самые страшные сценарии развития события так и не произошли. Но ситуацию все еще нельзя назвать безопасной - Москва в зоне риска, растет число смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU