Доктор Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через фрукты
Он дал совет покупателям, как вести себя в магазине и после него
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Известный теледоктор Евгений Комаровский оценил шансы заразиться коронавирусом при покупке фруктов в магазине. Вирус не размножается на предметах, но какое-то врем может находиться на них. Продукты - не исключение.
- Если человек кашлянул в супермаркете в руку, потом взял в эту руку яблоко, посмотрел на него и положил его обратно, а потом вы взяли это яблоко, не помыли его и съели — вы можете заразиться коронавирусом,- объяснил он в инстаграм.
ИСТОЧНИК KP.RU