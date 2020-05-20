2020-05-20T15:02:50+03:00
Общество

Доктор Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через фрукты

Он дал совет покупателям, как вести себя в магазине и после него
Юлия САЛЬНИКОВА
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Известный теледоктор Евгений Комаровский оценил шансы заразиться коронавирусом при покупке фруктов в магазине. Вирус не размножается на предметах, но какое-то врем может находиться на них. Продукты - не исключение.

- Если человек кашлянул в супермаркете в руку, потом взял в эту руку яблоко, посмотрел на него и положил его обратно, а потом вы взяли это яблоко, не помыли его и съели — вы можете заразиться коронавирусом,- объяснил он в инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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