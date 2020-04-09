Ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду

9 Апр 2020 2020-04-09T15:08:07+03:00

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Ученые из США опубликовали статью о связи коронавируса с едой. В Сети выдвигают разные теории, одни утверждают, что частицы вируса могут попадать в пищу, а при употреблении такого блюда человек непременно заразиться. Согласно материалам статьи сотрудника Университета штата Огайо Санджа Илич, заражение через пищу - всего лишь миф.

В США наибольшее число заразившихся людей, но нет ни одного подтвержденного случая инфицирования через продукты. Хотя еда с доставкой на дом в дни пандемии там очень востребована.

- Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде,- приводит слова ученого MedicalXpress.

Вирусы не размножаются на поверхностях, хотя могут некоторое время находиться на предметах. Для того, чтобы вирус сохранил свою жизнеспособность, он должен попасть в живой организм. Что касается пищи, то ученый советует мыть руки после похода в магазин, мыть фрукты и овощи, а пищу разогревать до температуры не ниже 75 градусов. При этом важно сохранять дистанцию в 1,5-2 метра при походе в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU