2020-05-20T15:12:53+03:00
В мире

Поклонники Дженнифер Лопес нашли на фото шпионящего за ней мужчину

Правда, больше вопросов возникло из-за того, что он стоит за окном, а почему у него закрыт рукой рот
Юлия САЛЬНИКОВА
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Так бывает, что на фото Дженнифер Лопес для ее же поклонников главной звездой становится не она.

Певица разместила в соцсетях снимок из тренажерного зала, и рассчитывала, что все внимание будет приковано к ее крепкому прессу, ну или другим не менее спортивным частям тела. Но карты спутал какой-то мужчина. Неизвестный преспокойно шпионил за звездой через стеклянные двери. По случайности, когда Лопес делала селфи, он не успел скрыться. В итоге, на снимке его разглядели за плечом певицы ее фанаты.

Новость дополняется.

jlojlo
На селфи Дженнифер Лопес нашли шпиона
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ИСТОЧНИК KP.RU

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