Дженнифер Лопес: «Родители говорили: «Дочка, у тебя большая попа, и это отлично!»

Когда человек слышит, что Дженнифер Лопес исполнилось 50, первый его вопрос - как ей удалось так сохраниться. На шестом десятке она по-прежнему выглядит одной из самых соблазнительных голливудских красавиц. Новые фильмы с ее участием почти мгновенно забываются, новые песенки сразу вылетают из памяти - но забыть ее саму, с ее роскошной фигурой и улыбкой, не сможет никто. И каждое ее появление на пляже или на красной дорожке сопровождается в интернете бурными обсуждениями, плавно перетекающими в овацию.

Кожа: Никакого алкоголя, кофеина и никотина

Сияющая кожа Дженнифер, видимо, досталась по наследству: у ее бабушки и мамы она тоже всегда была прекрасной. Но актриса знает, что одних генов недостаточно.

С диетой у Лопес все достаточно просто: нужно есть свежие продукты, много фруктов и овощей, рыбу типа лосося, курицу. При этом никакого алкоголя, кофеина и никотина. Но надо пить много чистой воды («я не считаю, сколько стаканов выпиваю за день - просто пью постоянно»). Первый прием пищи у нее всегда в течение 30 минут после пробуждения, в течение дня обязательно завтрак, обед и ужин, плюс два легких перекуса. Калории она не считает. Но «она думает о том, что ест, думает о том, как тренируется, осознает, что у нее тело как прекрасный храм, и относится к нему с большим уважением» - обмолвился в интервью ее тренер по фитнесу.

Для роли в фильме «Стриптизерши» актрисе пришлось довести свое тело до безупречного состояния.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В прошлом году ей нужно было немного сбросить вес для роли в фильме «Стриптизерши», она села на 10-дневную диету, исключающую любые углеводы и сахар - и признавалась, что было очень тяжело: как раз в ее любимых фруктах и овощах углеводов много.

Хотя она появляется на пляжах, старается не проводить на них слишком много времени. «Солнцезащитные средства - это г-л-а-в-н-о-е» - пропела она однажды в интервью (солнце, как известно, старит кожу). Ее визажист как-то рассказал, что она использует недорогой спрей Neutrogena с защитой SPF 30, стоимостью около $11.

Еще одно «главное» - это сон: Лопес старается проводить в постели как можно больше времени. По ее словам, идеальный сон для нее длится 9-10 часов, и уж никак не меньше восьми. Перед тем, как лечь спать, Лопес всегда тщательно смывает макияж - боится, что он будет забивать поры кожи, и та, вместо того, чтобы «дышать», будет покрываться прыщами.

Кстати, она старается не злоупотреблять макияжем: в выходные, когда ей не надо сниматься или выходить в свет, она никогда не красится.

Как у большинства женщин, у нее есть множество баночек с кремами. Она предпочитает средства для умывания и для век Lancer и дневной крем Dr. Hauschka's Rose Day Cream. Они дорогие, но не запредельно - стоят между $45 и $95. Еще одно ее любимое средство стоит дороже: Själ's Saphir Concentrate, масло для лица с ретинолом, продается примерно за $175. Ну и, наконец, самое любимое - дорогая линейка La Mer, тут стоимость баночки может достичь четырехзначных сумм.

Тело: не болтайте во время тренировок

Чего уж там: Дженнифер Лопес прославилась не только замечательной кожей, но и выдающейся попой. Одни считают, что секрет ее успеха - специфический изгиб позвоночника (сплетники ей даже пытались поставить диагноз лордоз), другие - что пластическая операция. Никто, впрочем, не сомневается, что Лопес над своей попой как следует поработала в фитнесе.

Дженнифер Лопес на сцене.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сама она говорит, что такие изгибы - дар природы. «В моей семье все это буквально прославлялось» - вспоминала она в интервью. - «Типа «У Дженнифер большая попа, и это отлично!» Ну да, природа в этой области меня не обидела. Но в Голливуде такие попы были в новинку, и меня поначалу даже удивляло, что все уделяют этому так много внимания».

Актриса Дженнифер Лопес в 1994 году.Фото: EAST NEWS

Тренировки у нее очень энергичные: «Никакого отдыха, никаких перерывов из серии «А сейчас давай поболтаем». Одно из упражнений для попы выглядит так: надо расставить ноги на ширине плеч, потом одной описать размашистый полукруг в воздухе, нанести удар воображаемому противнику в сторону, присесть и подпрыгнуть. Потом то же самое - другой ногой. И повторять, повторять, повторять. Тренер называет это «выпад борца сумо».

Аутотренинг: «Время надо мной не властно»

«Самовнушение - это очень важно» - признается Дженнифер. - «Я молода, и время надо мной не властно». Это я говорю себе несколько раз в день, каждый день. Звучит как банальность, как бред, но это правда: возраст у тебя в голове!»

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Короткие браки и любовники, годящиеся в сыновья

У Дженнифер Лопес была довольно бурная личная жизнь. В первый раз она вышла замуж за кубинского официанта Охани Ноа в 1998 году. Брак продлился меньше года и принес в основном неприятности: Ноа потом пытался издать книгу об их отношениях, пришлось обращаться в суд (официанта заставили выплатить Лопес полмиллиона долларов, передать все материалы, касающиеся книги, Дженнифер или ее адвокатам, и впредь запретили распространять любые сведения, порочащие бывшую жену). Потом у нее был роман с рэппером Шоном Комбсом (он же Пафф Дэдди). Еще один брак, с танцором Крисом Джаддом, продлился около 10 месяцев - с сентября 2001-го по июнь 2002-го.

В следующем, 2003 году, по кинокарьере Дженнифер Лопес был нанесен мощнейший удар, от которого она толком не оправилась до сих пор. Вышел фильм «Джильи» о мелком гангстере, влюбившемся в очень сексуальную роковую женщину. Критики его освистали, в прокате он провалился, получил шесть антипремий «Золотая малина» и ныне считается одной из худших голливудских картин всех времен. Режиссер Мартин Брест после этого просто навсегда ушел из кино. «Джильи» - не очень хороший фильм, но уж точно не настолько чудовищный. Главная причина травли была в том, что Лопес снялась в нем с Беном Аффлеком. У них тогда был роман, и многие светские хроникеры думали, что роман этот существует только для привлечения внимания. Одни считали, что так актеры рекламируют фильм, другие и вовсе подозревали, что на самом деле Аффлек - гей, просто боится, что это повредит его карьере и потому изображает страсть с женщиной. В любом случае, очень многих раздражало то, как они демонстративно целуются на снимках и в клипах. То, что Лопес и Аффлек после провала «Джильи» быстро разорвали отношения, наверное, подтверждает мнение сплетников.

1999 год, роль в фильме "Свадебный переполох".Фото: EAST NEWS

Через считанные месяцы после разрыва с Аффлеком она выскочила замуж за певца Марка Энтони, в 2008-м родила от него близнецов, мальчика и девочку, а еще через три года супруги расстались. Потом несколько лет они то сбегались, то разбегались с танцором Каспером Смартом, годившимся ей в сыновья (он моложе на 17 лет). Сейчас у нее серьезные отношения с бейсболистом Алексом Родригесом, который моложе ее на шесть лет.

Роман с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом длится уже несколько лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЯТЬ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМОВ С ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

«Селена» (1997)

«Вне поля зрения» (1998)

«Клетка» (2000)

«Свадебный переполох» (2001)

«Госпожа горничная» (2002)