2020-05-20T16:32:38+03:00
В мире

Молодой папа: Джуд Лоу в шестой раз станет отцом

Его 32-летняя жена Филиппа Коан ждет ребенка
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актер запомнился зрителю главной ролью в сериале "Молодой папа"Актер запомнился зрителю главной ролью в сериале "Молодой папа"Фото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Звезда сериала "Молодой папа" Джуд Лоу в шестой раз станет отцом.

Его 32-летняя супруга Филиппа Коан, на которой он женился в прошлом году, ждет первенца. Для 47-летнего актера это будет уже шестой ребенок. Дети у Лоу есть не только от официальных жен, девушки, с которыми он встречался, тоже решались на рождение ребенка от одного из самых красивых мужчин Голливуда.

Самым старшим отпрыскам актера уже за 20. Некоторые из них пытаются повторить успех отца, например, дочь Айрис Лоу пробует себя в качестве модели, а сына Рафферти приглашают поучаствовать в показах Valentino.

Друзья пары признались журналистам, что о ребенке Джуд Лоу и Филиппа мечтали со дня свадьбы.

- Он и Филиппа счастливы вместе и рады прибавлению в своем семействе,- приводит слова знакомого пары издание Daily Mail. - Все очень рады новому прибытию.

Молодой Папа (1 сезон) - Русский Трейлер (2016) Трейлеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американская компания завершила доклинические испытания ДНК-вакцины от коронавируса
Травматологи рассказали, что делать если травмировался на дачном участке
Без сладкого ни дня: Названа доля сладкоежек в Москве и Санкт-Петербурге
Войска ДНР и ЛНР привели в полную боеготовность
Молодой папа: Джуд Лоу в шестой раз станет отцом
В Ухане запретили продавать, покупать и есть диких животных
Онищенко считает, что температурящие больные не готовы созерцать медсестер в купальниках
В Пензенской области дополнительные выплаты получат уборщики, буфетчицы и дезинфекторы
«Обещал много, но слова разошлись с делами»: МИД РФ подвел итоги года Зеленского у власти
Почти треть умирающих от коронавируса пациентов, страдают диабетом
России предсказали ускорение миграции внутри страны из-за пандемии
Суд США разрешил поднять с «Титаника» телеграф, по которому экипаж звал на помощь
Психолог посоветовала, как облегчить себе жизнь в самоизоляции