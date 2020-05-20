20 Май 2020 2020-05-20T16:32:38+03:00

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Звезда сериала "Молодой папа" Джуд Лоу в шестой раз станет отцом.

Его 32-летняя супруга Филиппа Коан, на которой он женился в прошлом году, ждет первенца. Для 47-летнего актера это будет уже шестой ребенок. Дети у Лоу есть не только от официальных жен, девушки, с которыми он встречался, тоже решались на рождение ребенка от одного из самых красивых мужчин Голливуда.

Самым старшим отпрыскам актера уже за 20. Некоторые из них пытаются повторить успех отца, например, дочь Айрис Лоу пробует себя в качестве модели, а сына Рафферти приглашают поучаствовать в показах Valentino.

Друзья пары признались журналистам, что о ребенке Джуд Лоу и Филиппа мечтали со дня свадьбы.

- Он и Филиппа счастливы вместе и рады прибавлению в своем семействе,- приводит слова знакомого пары издание Daily Mail. - Все очень рады новому прибытию.

Молодой Папа (1 сезон) - Русский Трейлер (2016) Трейлеры.

ИСТОЧНИК KP.RU