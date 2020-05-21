2020-05-20T23:08:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 21 мая 2020 года увеличилось до 36 936 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 21 мая 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 21 мая 2020 года увеличилось до 36 936 человек. За сутки от covid-19 выздоровели более 5,4 тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

К слову, общее количество случаев выздоровления в стране за сутки достигло рекордной отметки - 9 262 пациента теперь здоровы. Ранее сайт kp.ru писал, что в России с начала появления первых инфицированных медики выписали из больниц 85 392 пациента.

Тем временем, специалисты Роспотребнадзора рассказали, сколько именно длится заболевание коронавирусом. Отмечается, что во многом длительность течения зависит от того, в какой форме протекает заболевание. В случае, если у пациента наблюдается легкая форма болезни, что в среднем covid-19 будет длиться не более двух недель. Заболевший в этом случае, может не госпитализироваться, а находиться на амбулаторном лечении. Если же болезнь протекает в тяжелой форме, то она может затянуться до 4-5 недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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