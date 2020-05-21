2020-05-21T01:34:58+03:00
Политика

США заблокировали резолюцию России по Венесуэле в ООН

Полянский заявил, что в тексте предложенного РФ документа не было "никаких обвинений, лишь поддержка базовых и общих принципов"
Юлия КЕКОВА
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США не дали Совету Безопасности ООН принять предложенное Россией заявление, осуждающее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет. Об этом в своем Twitter написал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его мнению, в предложенном тексте от России документа не было "никаких обвинений". Вовсе наоборот, там была "лишь поддержка базовых и общих принципов".

Дипломат отметил, что документ был "убит" постпредством США спустя всего через 9 минут с момента начала процедуры принятия.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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