США заблокировали резолюцию России по Венесуэле в ООН
США не дали Совету Безопасности ООН принять предложенное Россией заявление, осуждающее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет. Об этом в своем Twitter написал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его мнению, в предложенном тексте от России документа не было "никаких обвинений". Вовсе наоборот, там была "лишь поддержка базовых и общих принципов".
Дипломат отметил, что документ был "убит" постпредством США спустя всего через 9 минут с момента начала процедуры принятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU