2020-05-21T03:40:24+03:00
В мире

Прокурор Токио подаст в отставку из-за скандала с игрой в маджонг на деньги

Хирому Курокава вместе с несколькими журналистами местных газет нарушил правила режима ЧС
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Прокурор Токио подаст в отставку из-за скандала с игрой в маджонг на деньгиПрокурор Токио подаст в отставку из-за скандала с игрой в маджонг на деньгиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава прокуратуры Токио Хирому Курокава заявил о решении подать в отставку из-за большого скандала в игру на деньги в период действия общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что он 1 и 13 мая посещал квартиру журналиста газеты Sankei в Токио. Компанию для азартной игры им составил корреспондент издания Asahi.

Каждый раз после досуга прокурора отвозили домой на арендованном автомобиле. Об этом сообщили еженедельник Shukan Bunshun и телеканал NHK.

Подобное поведение токийского прокурора вызвало массовую критику со стороны граждан. Особое недовольство у жителей города вызвал факт, что 63-летний Курокава имеет достаточно близкие связи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Предполагается, что именно в связи с этой ситуацией прокурор и сообщил о своем намерении покинуть занимаемый пост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в Японии мало больных коронавирусом

Эксперт-медик раскрыл три секрета, с помощью которых Страна восходящего солнца смогла устоять в пандемию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокурор Токио подаст в отставку из-за скандала с игрой в маджонг на деньги
Раскрыта диета для профилактики гипертонии
Прогноз погоды на сегодня 21 мая в Москве озвучили синоптики
«Северный поток» освобожден от газовой директивы ЕС
Группа Little big рассказала о новом достижении
США заблокировали резолюцию России по Венесуэле в ООН
Трамп намерен прекратить прием гидроксихлорохина
В ВОЗ предрекли миру вторую волну коронавируса
Москвич "купил" мебель и стал жертвой мошенников
Эксперты объяснили, почему нельзя злоупотреблять витамином D для профилактики коронавируса
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Ученые впервые увидели процесс зарождения планеты
Иракская разведка задержала возможного преемника аль-Багдади
Партию аппаратов ИВЛ из США отправили в Россию
Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство
Госсекретарь США обвинил главу ВОЗ в "необычайно тесных отношениях" с Китаем задолго до пандемии