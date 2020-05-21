Прокурор Токио подаст в отставку из-за скандала с игрой в маджонг на деньги
Глава прокуратуры Токио Хирому Курокава заявил о решении подать в отставку из-за большого скандала в игру на деньги в период действия общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса.
Сообщается, что он 1 и 13 мая посещал квартиру журналиста газеты Sankei в Токио. Компанию для азартной игры им составил корреспондент издания Asahi.
Каждый раз после досуга прокурора отвозили домой на арендованном автомобиле. Об этом сообщили еженедельник Shukan Bunshun и телеканал NHK.
Подобное поведение токийского прокурора вызвало массовую критику со стороны граждан. Особое недовольство у жителей города вызвал факт, что 63-летний Курокава имеет достаточно близкие связи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Предполагается, что именно в связи с этой ситуацией прокурор и сообщил о своем намерении покинуть занимаемый пост.
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ИСТОЧНИК KP.RU