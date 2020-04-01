2020-04-01T14:42:18+03:00
В мире

Почему в Японии мало больных коронавирусом: у людей фанатичная дисциплина, как государство скажет — так и делают

Эксперт-медик раскрыл три секрета, с помощью которых Страна восходящего солнца смогла устоять в пандемию
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Последняя новость — правительство Японии осторожно допускает, что, если эпидемия пойдёт на спад, некоторые учебные заведения снова откроются уже через пару недель.Последняя новость — правительство Японии осторожно допускает, что, если эпидемия пойдёт на спад, некоторые учебные заведения снова откроются уже через пару недель.Фото: REUTERS
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1 апреля всему миру не до смеха: в США — 190 тысяч больных коронавирусом, в Италии и Испании — почти по 100 тысяч. И с каждым днём — огромный прирост. Зато на другом конце земли, в Японии, ситуация стабильна. Больных здесь всего 2200, умерших — 57. А в западных странах, повторим, последняя цифра исчисляется десятками тысяч.

Хотя, казалось бы, в Токио — условия для распространения эпидемии идеальные. Огромная скученность населения, ну и — Азия, центр возникновения коронавируса, Китай, почти под боком. Так почему в 126-миллионной стране даже меньше заболевших, чем в небольшой Корее?

— Во-первых, ключевую роль сыграли особенности японского менталитета. Фанатичная дисциплинированость, ответственность перед окружающими — потомкам самураев не нужно лишний раз напоминать о необходимости самоизоляции или гигиены, — говорит старший преподаватель кафедры инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии Мединститута СВФУ — Валентина Семёнова. — Государство дало инструкции — народ тщательно выполняет.

Во-вторых, не стоит забывать, что Токио одним из первых получил полную картину течения заболевания. Тот самый лайнер «Бриллиантовая принцесса» с почти тремя тысячами человек на борту (где ещё в конце января началась одна из первых вспышек коронавируса) встал в карантине как раз у берегов Йокогамы. Лекарства и медиков для обслуживания «чумного корабля» предоставили японцы. И весь февраль наблюдали и анализировали. К 1 марта, когда с «Принцессы» выписались последние пассажиры, у Японии был уже огромный опыт лечения коронавируса. И, кстати, изоляции и дезинфекции заражённых помещений.

— В-третьих, это обычные карантинные меры, которые просто тщательно исполнялись. Ничего сверхъестественного в них не было, — продолжает Валентина Семёнова. — Сразу же всем дали возможность работы с удалённым доступом, запретили скопления народа. Повторю, благодаря дисциплине самоизоляция стала действительно массовой и успешной.

Последняя новость — правительство Японии осторожно допускает, что, если эпидемия пойдёт на спад, некоторые учебные заведения снова откроются уже через пару недель. И это не первоапрельская шутка.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ИСТОЧНИК KP.RU

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