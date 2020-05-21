Названа группа людей с высоким риском смерти при коронавирусе

21 Май 2020 2020-05-21T04:14:31+03:00

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Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, какая группа людей имеет наиболее высокие риски смерти от коронавируса.

По словам специалиста, наиболее высокий процент летального исхода может быть у пациентов с нарушениями обмена веществ. Это соотношение в 2-4 раза выше, чем у людей, у которых подобных заболеваний нет.

В группу риска, по мнению врача, можно отнести тех, кто системные поражения, в том числе страдает от сахарного диабета, имеет полиорганные нарушения, болезни надпочечников и аутоиммунные заболевания. Об этом Мокрышева рассказала в интервью телеканалу RT.

Уровень смертности пациентов при коронавирусе с такими заболевания выше более, чем в два раза. Обусловлено это, как правило, широким поражением сердечно-сосудистой системы, почек и пониженным иммунитетом.

Отмечается, что риски инфицирования covid-19 не имеют связи с весом человека, но бывает, что у людей с избыточной массой тела может быть нарушена функция органов дыхания, что создает дополнительные проблемы при лечении вируса.

Для профилактики коронавируса эксперт рекомендовала соблюдать режим самоизоляции, следить за сном и организовать сбалансированное питание, не забывая про потребление чистой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU