Названа группа людей с высоким риском смерти при коронавирусе
Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, какая группа людей имеет наиболее высокие риски смерти от коронавируса.
По словам специалиста, наиболее высокий процент летального исхода может быть у пациентов с нарушениями обмена веществ. Это соотношение в 2-4 раза выше, чем у людей, у которых подобных заболеваний нет.
В группу риска, по мнению врача, можно отнести тех, кто системные поражения, в том числе страдает от сахарного диабета, имеет полиорганные нарушения, болезни надпочечников и аутоиммунные заболевания. Об этом Мокрышева рассказала в интервью телеканалу RT.
Уровень смертности пациентов при коронавирусе с такими заболевания выше более, чем в два раза. Обусловлено это, как правило, широким поражением сердечно-сосудистой системы, почек и пониженным иммунитетом.
Отмечается, что риски инфицирования covid-19 не имеют связи с весом человека, но бывает, что у людей с избыточной массой тела может быть нарушена функция органов дыхания, что создает дополнительные проблемы при лечении вируса.
Для профилактики коронавируса эксперт рекомендовала соблюдать режим самоизоляции, следить за сном и организовать сбалансированное питание, не забывая про потребление чистой воды.
ИСТОЧНИК KP.RU