2020-05-21T03:10:50+03:00
Здоровье

Раскрыта диета для профилактики гипертонии

Эксперты назвали продукты, которые необходимо есть без вреда для своего здоровья
Юлия КЕКОВА
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Раскрыта диета для профилактики гипертонииРаскрыта диета для профилактики гипертонииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Артериальная гипертензия или гипертония - синдром повышения давления (выше 140/90 мм рт ст), которые, увы, страдают многие люди в мире.

Как сократить риски появления этого заболевания и каким принципам питания нужно следовать, если этот диагноз вам уже поставили? Эксперты раскрыли диету для профилактики гипертонии.

Сообщается, что кроме отдельных полезных продуктов есть еще и научно обоснованные принципы питания. Они разработаны международными специалистами для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в целом. Подход называется DASH. Проще говоря это - «диетологический подход к лечению гипертонии».

В России повышенное артериальное давление встречается практически у каждого второго жителя страны в возрасте старше 40-45 лет, уверены кардиологи. Если долгое время не обращать внимание на симптомы гипертонии, то это может привести к серьезным проблемам, например к ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам.

Что нужно делать

DASH - питание с высоким содержанием белка и клетчатки. В рационе должны быть цельнозерновые продукты, из неочищенных и необжаренных круп. Это может быть пшеница, рожь, овес, кукуруза, риси другие). Также необходимо употребление овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов (до 2,5% жирности, но не обезжиренные!), растительных масел, нежирного мясо, морской рыба и орехи (особенно грецких).

Какие ограничения

Специалисты предупреждают, что не стоит злоупотреблять солью.Для людей, страдающий от повышенного давления, ее потребление в сутки не должно превышать 3 гр. Также лучше не употреблять более 22 гр животного жира (сливочное масло, сметана, жирное мясо).

В любом случае, прежде чем испробовать диету на себе, очень важно посоветоваться и обсудить детали питания с врачом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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