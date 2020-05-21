2020-05-21T05:48:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок

Врач рассказал, на какой именно стороне защитного средства будет скапливаться меньше микробов
Юлия КЕКОВА
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Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок. Фото: скрин видеоДоктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок. Фото: скрин видео
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Телеведущий, доктор Александр Мясников развеял миф о ношении медицинских масок в период пандемии коронавируса.

По его словам, у "фантазеров-психов" появилась "новая фишка" при ношении средств индивидуальной защиты.

Врач назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. Его слова приведены на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.

- От теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов - якобы, если вы заражены covid-19, то носить маску следует маску белой стороной к лицу. В случае, если вы хотите защитить себя от вируса, то нужно сделать наоборот. Конечно, это полный бред, - заявил врач.

Мясников отметил, что медицинскую маску людям можно надевать любой стороной.

Самым главным фактором является жесткое ребро с фиксатором. Оно должно плотно прилегать к носу.

- Что касается сторон маски, то микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и специалисты в МЧС", - подытожил эксперт.

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После эфира, известного теледоктора раскритиковали за такую жесткую формулировку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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