Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Телеведущий, доктор Александр Мясников развеял миф о ношении медицинских масок в период пандемии коронавируса.
По его словам, у "фантазеров-психов" появилась "новая фишка" при ношении средств индивидуальной защиты.
Врач назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. Его слова приведены на YouTube-канале стопкоронавирус.рф.
- От теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов - якобы, если вы заражены covid-19, то носить маску следует маску белой стороной к лицу. В случае, если вы хотите защитить себя от вируса, то нужно сделать наоборот. Конечно, это полный бред, - заявил врач.
Мясников отметил, что медицинскую маску людям можно надевать любой стороной.
Самым главным фактором является жесткое ребро с фиксатором. Оно должно плотно прилегать к носу.
- Что касается сторон маски, то микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности. Это подтвердили и специалисты в МЧС", - подытожил эксперт.
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ИСТОЧНИК KP.RU