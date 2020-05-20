2020-05-20T16:19:55+03:00
Общество

Доктор Мясников оправдался за фразу "кому положено умереть - умрут"

После эфира, известного теледоктора раскритиковали за такую жесткую формулировку
Юлия САЛЬНИКОВА
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Доктор Александр МясниковДоктор Александр МясниковФото: Иван ПРОХОРОВ
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Известный теледоктор и представитель информационного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников поучаствовал в стриме «Соловьев Live», где отвечал на вопросы слушателей. Все бы ничего, но одна фраза показалась некоторым зрителям оскорбительной. Теледоктор хотел показать, что эпидемия не должна становиться поводом для паники, люди не должны видеть в "каждом чихе коронавирус".

- Просто живите. Инфекция возьмет свое, - сказал врач. - Мы все переболеем. Кому положено умереть — все равно умрут, - сказал Александр Мясников, которому на следующий день пришлось оправдываться.

В соцсетях он объяснил, что говорил о панических настроениях и страхах людей. Только потому что его слова "выдернули из контекста", получилось, что фраза приобрела другой смысл. При этом, те, кто "слушал его", поняли посыл верно. Другие занимаются дискредитацией, но своего все-равно не добьются, потому что у него "большой запас прочности".

- Факт, что человек смертен, не должен омрачать дни нашей, увы, скоротечной жизни, и надо просто жить, радоваться этой жизни, - объяснил доктор.

Он попросил не паниковать из-за нового заболевания, не делать тесты по любому поводу, иначе этих тест систем на всех не хватит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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