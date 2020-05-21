2020-05-21T07:38:34+03:00
Спорт

Олимпиаду в Токио отменят, если не удастся провести её летом 2021 года

Игры 2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 годаОлимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Олимпийские игры 2020 года в Токио, которые и так перенесли на 2021 год, придётся вовсе отменить, если провести соревнования летом следующего года не удастся, сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

- Я понимаю, что невозможно постоянно переносить соревнования и нанимать по несколько тысяч человек в оргкомитет Игр. Также нельзя каждый год менять график международных федераций по всему миру, ведь у спортсменов должна быть определенность, - сообщил Бах в интервью BBC.

Напомним, Олимпиада Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но её, как сообщал сайт KP.RU, перенесли из-за начавшейся пандемии коронавируса. По новому плану они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Томас Бах отметил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал ему понять, что лето 2021 года - последний вариант для проведения Игр.

Сергей Мардан: Олимпиада не состоится и в следующем году тоже

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава РАН считает развитие пандемии коронавируса в России непредсказуемым
В новом КоАП хотят ввести наказание за ночной шум для юрлиц
В правительстве сообщили об успешных испытаниях истребителя Су-57
Олимпиаду в Токио отменят, если не удастся провести её летом 2021 года
Последние новости на утро 21 мая 2020: названа группа людей с высоким риском смерти при коронавирусе
МИД Украины назвал российскую оценку президентству Зеленского попыткой «вмешательства» в дела страны
«Аэрофлот» назвал варианты для повторного переоформления авиабилетов без штрафов
Названы сроки реабилитации переболевших коронавирусом людей
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 21 мая 2020 года составило 30 091 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 21 мая 2020: 334 стройки вернулись к работе, а доноров проверяют на антитела
Число умерших от коронавируса в Москве на 21 мая 2020 года составило 1 794 человека
Число заболевших коронавирусом в Москве на 21 мая 2020 года составило 152 306 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 21 мая 2020: Выздоровевших впервые больше, чем заболевших
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 21 мая 2020 года увеличилось до 36 936 человек
Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок