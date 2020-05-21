Олимпиаду в Токио отменят, если не удастся провести её летом 2021 года

21 Май 2020 2020-05-21T07:38:34+03:00

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года Фото: REUTERS

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Олимпийские игры 2020 года в Токио, которые и так перенесли на 2021 год, придётся вовсе отменить, если провести соревнования летом следующего года не удастся, сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

- Я понимаю, что невозможно постоянно переносить соревнования и нанимать по несколько тысяч человек в оргкомитет Игр. Также нельзя каждый год менять график международных федераций по всему миру, ведь у спортсменов должна быть определенность, - сообщил Бах в интервью BBC.

Напомним, Олимпиада Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но её, как сообщал сайт KP.RU, перенесли из-за начавшейся пандемии коронавируса. По новому плану они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Томас Бах отметил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал ему понять, что лето 2021 года - последний вариант для проведения Игр.

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ИСТОЧНИК KP.RU