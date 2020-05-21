2020-05-21T08:16:47+03:00
Общество

В новом КоАП хотят ввести наказание за ночной шум для юрлиц

С таким предложением выступили в Совете Федерации
Ася КУЗНЕЦОВА
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В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шумВ СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шумФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Совете Федерации выступили с инициативой добавить в новый Кодекс об административных правонарушениях наказания для юридических лиц за громкую музыку и шум стройки по ночам.

- Установить в новом Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, предусмотрев возможность составлять протоколы о данном административном правонарушении сотрудниками органов полиции,- цитирует РИА Новости фрагмент распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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