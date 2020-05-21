В новом КоАП хотят ввести наказание за ночной шум для юрлиц
В Совете Федерации выступили с инициативой добавить в новый Кодекс об административных правонарушениях наказания для юридических лиц за громкую музыку и шум стройки по ночам.
- Установить в новом Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, предусмотрев возможность составлять протоколы о данном административном правонарушении сотрудниками органов полиции,- цитирует РИА Новости фрагмент распоряжения.
ИСТОЧНИК KP.RU