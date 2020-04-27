2020-04-27T12:13:57+03:00
Общество

За лающую собаку и орущую ночью сигнализацию – штраф: Минюст огласил поправки в проект административного кодекса

А вот штрафы за несоблюдение ПДД решено не поднимать
Елена ОДИНЦОВА
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Круг тех, кого можно привлечь за нарушение ночной тишины с 23 до 7 часов, предполагается расширить.Круг тех, кого можно привлечь за нарушение ночной тишины с 23 до 7 часов, предполагается расширить.Фото: Shutterstock
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Круг тех, кого можно привлечь за нарушение ночной тишины с 23 до 7 часов, предполагается расширить. Туда попадут, например, владельцы собак, которые по ночам слишком громко лают или воют — что мешает спокойно спать соседям. Или хозяева авто с постоянно орущей под окнами сигнализацией. Это следует из сообщения Минюста, который сейчас занят доработкой проекта Кодекса об административных правонарушений (КоАП).

Проект кодекса был размещен для публичного обсуждения в начале года. И вызвал много споров и предложений по его улучшению. Идея разобраться с лающими собаками — одно из предложений, принятых Минюстом. Проект дополнен формулировкой, которая, как говорится в сообщении ведомства, «позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (к примеру громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины (например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля)».

Напомним, штраф для граждан за нарушение ночной тишины предлагалось установить в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на первый раз — возможно просто предупреждение.

Без ответа, однако, по-прежнему остается главный вопрос: как нарушителя тишины поймать за руку. Сейчас порядок действий такой — и он вряд ли изменится. Разбуженным ночным шумом гражданам надо звать участкового, тот составит протокол, а при систематических нарушениях выпишет штраф. А пока появится участковый (если он вообще придет), и включивший громкую музыку сосед, и воющая собака вполне могут уже затихнуть.

- К тому же в больших многоквартирных домах иногда бывает очень сложно определить, откуда раздается шум, - предупреждает адвокат Светлана Жмурко.

В дополнениях к проекту КоАП есть и несколько других, действительно практически важных моментов.

- По итогам общественного обсуждения Минюст отказался от идеи повысить штрафы за административные правонарушения. Автомобилисты могут выдохнуть: ранее штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения предполагалось увеличить в разы.

- Если правонарушение совершено впервые, оно не грубое и без отягчающих обстоятельств, административный штраф должен заменяться предупреждением. Как написано в сообщении Минюста, это касается нарушений, выявленных «в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Выдохнуть может мелкий и средний бизнес. В прежней версии замена штрафа на предупреждение предполагалась по усмотрению самих контролеров — последствия понятны.

Доработанный, с учетом внесенных поправок, законопроект будет опять размещен для публичного обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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