2020-05-21T10:24:15+03:00
Экономика

Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей

Курс рубля на 21 мая 2020 года на открытии торгов Мосбиржи
Ксения АНУФРИЕВА
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Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублейКурс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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На открытии торгов Московской биржи американская валюта впервые с 10 марта этого года упала ниже 71 рубля, евро опустился ниже 78 рублей впервые с 6 марта. Об этом свидетельствует курс рубля на 21 мая 2020 года.

Так, доллар на открытии торгов в 10:00 по московскому времени снизился по отношению к рублю на 0,2 процента, достигнув отметки в 70,98 рубля. Евро также опустился на 0,2 процента до 77,87 рубля. Позже иностранные валюты продолжили свое падение: доллар опустился еще на 0,4% до 70,83 рубля, евро – до 77,75 рубля.

Биржевые показатели на открытии российского фондового рынка сегодня идут разнонаправленно: индекс Московской биржи снизился на 0,1 процента и достиг отметки 2767,97 пункта, а показатель РТС, напротив, вырос на 0,1 процента до 1226,09 пункта.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперт в области экономики спрогнозировал дальнейшее укрепление курса российской валюты на фоне улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории регионов страны. Одной из главных причин удорожания рубля специалисты сегодня называют восстановление цен на нефтяные ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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