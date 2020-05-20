Шедевр, написанный дешевыми красками: Картину Мунка "Крик" разрушает дыхание зрителей

20 Май 2020 2020-05-20T17:25:59+03:00

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Ученые выяснили, почему знаменитая картина Эдварда Мунка "Крик" с каждым днем все больше выцветает и повреждается.

Оказалось, что художник использовал некачественную краску, в которую были подмешаны хлориды. Это привело к тому, что даже при относительно невысокой влажности краска выцветает. В том числе на нее сильно воздействует дыхание посетителей. В результате ярко-желтые мазки Мунка приобрели белесый оттенок, пишет The Guardian.

Изначально в ухудшении состояния картины ученые винили свет. Однако дело оказалось совсем не в нем.

Теперь Музею Мунка в Осло, где хранится картина, придется приложить немало усилий ради сохранения шедевра. Сотрудники музея должны будут строго контролировать уровень влажности. Кроме того, придется отделить картину от зрителей так, чтобы они не могли на нее дышать.

Напомним, картину "Крик" Мунк написал предположительно около 1910 года. На полотне изображена кричащая в отчаянии человеческая фигура на фоне кроваво-красного неба и размытого пейзажа.

Картина "Крик" является самым дорогим произведением искусства из когда-либо проданных на аукционе. В 2012 году шедевр ушел с молотка за рекордные 119 миллионов долларов. Ранее статус самой дорогой картины принадлежал Пабло Пикассо с его холстом «Обнаженная, зеленые листья и бюст».

ИСТОЧНИК KP.RU