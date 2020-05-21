Побывать в Крыму «дикарем» в этом году не получится

21 Май 2020 2020-05-21T11:55:56+03:00

Туроператоры прогнозируют, что курорты полуострова будут доступны для отдыха во второй половине июня

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Туриндустрия постепенно готовится к старту летнего сезона -2020. В этом году россиян ждут отечественные курорты, а вот выехать за границу пока не получится.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) прогнозируют, что режим изоляции будет сниматься постепенно и большого потока туристов удастся избежать. Например, сезон в Крыму откроется во второй половине июня, но отдохнуть «дикарем» не получится. В регионе в этом году решили отказаться от курортного сбора.

— Сейчас обсуждаются меры, которые позволят принимать гостей без обязательного двухнедельного карантина. Может быть это будет обязательная сдача теста на вирус по приезде, соблюдение социальной дистанции, - комментирует "Известиям" вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

На первых этапах в Крыму и Краснодарском крае начнут работать здравницы. Они примут постояльцев уже 1 июня, а гостиницы начнут работать с 1 июля.

- Обычно на долю организованных туристов приходится 20%, остальные едут «дикарями». На этот раз отдохнуть самостоятельно будет проблемно. Введенные ограничения вынудят туристов пользоваться пакетными турами, включающими трансфер и централизованное размещение, - отметили в РСТ.

В этм сезоне изменятся не только правила отдыха, но и пляжная мода. Пандемия коронавируса вызвала настоящую революцию в купальных костюмах. Перед самым стартом летнего сезона итальянский дизайнер представила купальники в стиле COVID. Модель получила название «трикини» — к традиционным двум деталям гардероба автор добавила подходящую маску, пишет Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU