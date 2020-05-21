2020-05-21T13:13:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Медведев: из-за пандемии коронавируса мир навсегда радикально изменился

Эпидемия коронавируса влечет за собой огромные последствия
Ксения АНУФРИЕВА
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Медведев: из-за пандемии коронавируса мир навсегда радикально изменилсяМедведев: из-за пандемии коронавируса мир навсегда радикально изменилсяФото: REUTERS
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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 21 мая, заявил о последствиях эпидемии COVID-19 для человечества.

- Из-за пандемии коронавируса мир изменился радикально и, скорее всего, навсегда. Всем государствам и всем организациям придется предпринять огромное количество усилий для того, чтобы сформировать новую модель поведения, - сказал глава партии «Единая Россия» в ходе конференции Startup Village LiveStream.

Дмитрий Медведев также рассказал о разработке лекарства от коронавирусной инфекции. По его словам сейчас отечественные ученые разрабатывают около 50 препаратов и скоро начнут их испытания.

- Пандемия создаст возможности по производству новых лекарств, новых препаратов, новых научных разработок в этой сфере, все над этим сейчас работают, - сказал зампредседателя Совета Безопасности, выразив надежду на то, что скоро эти лекарства можно будет испытывать в клиниках. Он уверен, что общий эффект от разработок разных стран в этой сфере "позволит снять наиболее острые вопросы, связанные с противостоянием пандемии".

Кроме того, Медведев заявил, что из-за пандемии в РФ будет корректироваться трудовое законодательство.

- Сейчас мир находится в самом начале этого пути, и этот путь исключительно трудный. Но это не значит, что мы должны поднять руки и позволить пандемии растерзать человечество. Мы сможем противостоять этой угрозе, - добавил политик.

Напомним, ранее глава «Единой России» заявлял, что завершения нынешнего кризиса "пока не видно". Кризис из-за коронавирусной инфекции затягивается, а службы занятности в этих условиях работают недостаточно эффективно.

Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

ИСТОЧНИК KP.RU

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