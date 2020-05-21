2020-05-21T13:25:21+03:00
Политика

Сенатор пояснил для чего нужно закреплять в законе понятие самоизоляция

Это потребуется на случай второй волны COVID-19
Елена АКИМОВА
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Понятие самоизоляция могут закрепить в законеПонятие самоизоляция могут закрепить в законеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев пояснил зачем нужно закреплять в законе понятие «самоизоляция». Это необходимо для того, чтобы в будущем люди знали «правила игры» заранее.

Предложение поступило от сенатора Ирины Рукавишниковой. Коллеги полностью поддерживают парламентария.

- Мы не имеем права гадать, продлится ли пандемия или будет ли ее вторая волна. Мы должны создать прочный законодательный резерв, чтобы были правила, как и когда вводить режим, в каких пределах, - комментирует сенатор телеканалу «360».

Сенатор призвал пока не забегать вперед и не выяснять, какие права в связи с нововведением появятся у власти. Полномочия будут прописаны как для федерального центра, так и для регионов.

- Все что происходит сегодня - абсолютно новое для нас явление. В процессе подготовки законопроекта выйдем на конкретное разграничение пределов полномочий, — заключил Владимир Полетаев.

Ранее сообщалось,что в Совете Федерации предложили внести понятие самоизоляции в действующее законодательство и дать ему легальное определение. В том числе авторы инициативы хотят предусмотреть порядок установления режима самоизоляции, случаи его введения и пределы полномочий региональных властей.

Автор инициативы отметила, что в случае прихода второй волны заболевания, проходить повторно все процедуры по организации жизни общества - это обозначает рисковать жизнями людей, пишет RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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