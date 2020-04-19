2020-04-19T10:08:37+03:00
Общество

Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

Повторение возможно, если не будет изобретена вакцины, считает ученый
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Вакцина от коронавируса поможет сформировать коллективный иммунитетВакцина от коронавируса поможет сформировать коллективный иммунитетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Эпидемия коронавируса может повториться, если вакцина так и не будет изобретена.

Вторая волна коронавируса, по мнению, академика РАН Сергея Недоспасова возможна, но будет не такой масштабной, как нынешняя. Вирус впервые начал распространяться в декабре 2019 года в Китае. За неполных четыре месяца болезнь распространилась практически на все страны, причем в Западной Европе и США коронавирус нанес самый серьезный ущерб.

- Вероятнее всего, она (вторая волна заболеваемости) будет гораздо меньшего масштаба. Когда это может произойти — остается только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения, — приводит слова академика «Парламентская газета».

На развитие ситуации может повлиять коллективный иммунитет, когда у большей части населения появятся антитела к вирусу, то передача замедлится вплоть до полной остановки.

В ВОЗ при этом сомневаются, что тест на антитела действительно может свидетельствовать о наличии иммунитета к болезни. Об иммунитете от коронавируса известно еще очень мало, во всемирной организации здравоохранения допускают, что даже при наличии антител, человек может заражаться повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В институте вирусологии ответили на обвинения в создании коронавируса
Трамп сказал, что не видит причин разногласий с Москвой
Путин заявил о готовых мерах при любом развитии ситуации с коронавирусом
В Германии выпустили приложение для выявления коронавируса дистанционно
Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
В оперштабе объяснили рост выявляемости коронавируса в России
В Минкомсвязи назвали дату вывозных рейсов из Турции
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России при благоприятном сценарии
США предрекли рекордный рост госдолга из-за пандемии коронавируса
Эксперт спрогнозровал изменение привычек туристов после пандемии
National Interest: США не могут отследить российские подлодки класса "Ясень"
В ВОЗ заявили, что тесты на антитела не могут подтвердить наличие иммунитета к коронавирусу
Ученые рассказали, кто из молодых людей в группе риска по коронавирусу
Последние новости на утро 19 апреля 2020: В России отмечают Пасху «на удаленке», а в США хотят наказать Китай за коронавирус
Коронавирус в США, последние новости на 19 апреля 2020: у депортированных гватемальских мигрантов нашли COVID-19
Экс-депутат Верховной рады сомневается, что Украина продолжит существование после пандемии коронавируса
Коронавирус в Италии, последние новости на 19 апреля 2020: число зараженных достигло 175 тысяч
Число новых больных коронавирусом в Южной Корее впервые за 2 месяца составило меньше 10
Коронавирус в Турции, последние новости на 19 апреля 2020: зараженных уже больше 80 тысяч
Мэр итальянского города поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 19 апреля 2020 года составило 1679 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 19 апреля 2020 года составило 3954 человека