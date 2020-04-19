Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

19 Апр 2020 2020-04-19T10:08:37+03:00

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Эпидемия коронавируса может повториться, если вакцина так и не будет изобретена.

Вторая волна коронавируса, по мнению, академика РАН Сергея Недоспасова возможна, но будет не такой масштабной, как нынешняя. Вирус впервые начал распространяться в декабре 2019 года в Китае. За неполных четыре месяца болезнь распространилась практически на все страны, причем в Западной Европе и США коронавирус нанес самый серьезный ущерб.

- Вероятнее всего, она (вторая волна заболеваемости) будет гораздо меньшего масштаба. Когда это может произойти — остается только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения, — приводит слова академика «Парламентская газета».

На развитие ситуации может повлиять коллективный иммунитет, когда у большей части населения появятся антитела к вирусу, то передача замедлится вплоть до полной остановки.

В ВОЗ при этом сомневаются, что тест на антитела действительно может свидетельствовать о наличии иммунитета к болезни. Об иммунитете от коронавируса известно еще очень мало, во всемирной организации здравоохранения допускают, что даже при наличии антител, человек может заражаться повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU