21 Май 2020 2020-05-21T13:36:27+03:00

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Красивое природное явление вчера успели заснять на видео очевидцы в российской столице. Во время непогоды мощная молния ударила в шпиль Главного здания Московского государственного университета на Воробьёвых горах. Это произошло в среду, 20 мая, сообщает на странице «Клуб выпускников МГУ» в социальной сети Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780358" frameborder="0"></iframe> Молния ударила в шпиль главного здания МГУ.

Молния ударила в шпиль университета, яркую вспышку в небе можно было видеть из разных частей города. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

Главное здание является центральным и самым высоким сооружением университетского комплекса Московского государственного университета. Корпус – самое высокое из семи построенных в российской столице сталинских высоток, высота его шпиля достигает 183,2 метра.

По оценкам экспертов, этим летом жителей России могут ждать серьезные природные катаклизмы, в том числе, сильные смерчи, грозы, ливни и даже засуха. Такой прогноз недавно дал кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории Андрей Киселев. Специалисты объяснил «Комсомольской правде» свои предположения и рассказал, какая погода ждет россиян в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU