2020-05-21T14:21:54+03:00
Экономика

Аналитик спрогнозировал, что госдолг США к концу года превысит свой исторический максимум

В Штатах прогнозируют, что во II квартале текущего года ВВП страны упадет на 38%
Елена АКИМОВА
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Госдолг США к концу года может покрыть свой исторический максимумГосдолг США к концу года может покрыть свой исторический максимумФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США переживает сложный период. Пандемия коронавируса и ограничения, связанные с ней, больно ударили по экономике государства. В управлении конгресса США по бюджету прогнозируют, что во втором квартале 2020 года уровень ВВП страны сократится на 38%.

Несмотря на все предпринимаемые меры, вернуть экономику к жизни пока не удается. Растет безработица, а вместе с ней и госдолг. В этом году расходы казны превысят доходы на 3,7 трлн долларов – это 18% ВВП. В последний раз подобные значения фиксировались во времена Второй мировой войны.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский уверен, что администрация Трампа продолжит наращивать госдолг, который и так достиг исторического максимума – 25,3 трлн долларов.

- С января по май задолженность страны увеличилась на 2 трлн долларов, хотя раньше годовой показатель составлял не более 1,5 тлрн долларов. Это связано с мерами поддержки бизнеса и населения. Чтобы вывести экономику из «красной зоны», власти продолжат вливания, в итоге к концу года мы можем увидеть, что сумма долга увеличилась еще на 2 трлн долларов. Это станет рекордом, — заключил аналитик в комментарии RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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