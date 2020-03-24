Карантин для «грязных денег»: Реальная причина краха мировой экономики — не коронавирус, а финансовая пирамида, созданная в масштабах планеты

16 марта Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что готов выделить для помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, триллион долларов. Конечно, в долг, хотя и по божеской ставке: под 0% годовых. Уже 40 государств-членов Фонда подписали соглашение и готовы получить в сумме почти $200 млрд.

Неслыханную щедрость глобальной «кубышки» можно бы приветствовать. Равно как и усилия национальных банковских регуляторов — прежде всего Федеральной резервной системы США и Народного банка Китая — которые бросились накачивать свои экономики ничем не обеспеченной ликвидностью.

Но всё это, как сказали бы медики, паллиативные меры. Те, что помогают смягчить страдания пациента, но не лечат болезнь.

КТО ЯВЛЯЕТСЯ НАСТОЯЩИМ ВИРУСОМ

Пандемия коронавируса стала не основой, а лишь спусковым крючком для мирового финансового кризиса. Его настоящая причина — космических масштабов пузырь, когда стоимость реальных товаров и услуг составляет лишь толику от накрученных сверху «фьючерсов» (если совсем просто — всевозможных ценных бумаг, которые триллионами торгуются на бирже, де-факто ничем не обеспечены, но составляют львиную долю всей финансовой системы земли).

Из-за этого капитализация заводов и фабрик (то, сколько стоят их акции на бирже) не имеет ничего общего с реальными результатами производства.

В этом пузыре, который долгие годы надувала финансово-офшорная олигархия, вольготно себя чувствовали вирусы: «управленческая элита» и присосавшиеся к ней банки, аудиторы, юристы.

В результате получилась перевернутая пирамида. На одного крестьянина с сошкой приходится семь «менеджеров» с плошкой: одни продают друг другу его будущий урожай, другие выпускают от его имени акции и «страхуют риски» на бирже, третьи сидят в банках, выдающих кабальные кредиты. В силу неумолимых законов физики, рано или поздно пузырь должен лопнуть, пирамида — рухнуть.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ЭТОТ ТРИЛЛИОН

Теперь МВФ пытается тушить керосином объятые пламенем руины. Каждый год из экономик большинства стран мира коррумпированные элиты с помощью мошеннических схем выкачивали более триллиона «грязных» долларов. Сумма кажется вам знакомой? Это именно тот триллион, который теперь МВФ пытается заместить, выпустив очередную порцию виртуальных бумажек.

Ранее те самые деньги выводили в западные офшорные юрисдикции, отмывали, размещали на счетах западных же банков, инвесткомпаний и фондов. Вкладывали в активы: недвижимость, ценные бумаги, предметы роскоши. Сами экономические преступники перемещались в страны «золотого миллиарда», где объявляли себя «жертвами репрессий» и получали политическое убежище. Объем «грязных» денег в мировой экономике сопоставим с годовым ВВП планеты — это и есть основная составляющая того самого пузыря на глобальном финансовом рынке, о котором я писал выше.

Результат — несправедливое распределение создаваемых человечеством благ: одним — триллион, другим — кредиты МВФ, чтобы не загнуться с голоду. И лишение экономик большинства стран возможности финансировать собственное развитие.

БОРОТЬСЯ С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ МОЖНО!

Пандемия коронавируса — отличный повод хотя бы попытаться разорвать этот порочный круг. Опыт борьбы с теневыми схемами у Запада есть — с той оговоркой, что применяют его, лишь когда финансовые преступления затрагивают интересы самих западных государств.

Так, после мирового кризиса 2008 года власти США и ЕС во внесудебном (!) порядке взыскали с крупнейших банков (Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs и др.) в виде штрафов и компенсаций более $321 млрд., из которых 56% пошли в казну, 38% — вернулись ограбленным клиентам этих банков. Что справедливо — ведь тот кризис в том числе банкиры и породили, бездумно раздавая ничем не обеспеченные кредиты и накачивая пузырь, правда, не такой масштабный, как сейчас.

Далее, США успешно взыскивают штрафы за махинации с ценными бумагами, отмывание нелегальных доходов, помощь уклонистам от налогов и, самое интересное, нарушение американских санкций в отношении Ирана и Кубы. На государственном уровне в Штатах поддерживают тех, кто помогает поймать банкиров-воришек вместе с их украденными активами — осведомители или частные детективы могут получить до 30% от найденного «клада».

Поэтому объявленные многими странами Запада «противокоронавирусые» меры, включающие запрет на въезд для иностранцев, надо распространить и на финансовую систему. Для начала — прекратить принимать «грязные деньги», приравняв их к заразе, запретить «черные дыры» офшоров, ввести принципы прозрачности движения капиталов. Ввести своего рода глобальный «финансовый карантин».

Идеальное решение — создание особого международного суда по делам о коррупции, мошенничестве и отмывании преступных доходов. Инициатором такого института под эгидой ООН могли бы стать наиболее пострадавшие страны: Россия, Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка (БРИКС).

КУДА УШЛИ $930 МИЛЛИАРДОВ?

Конкретные цифры, насколько серьёзно от эпидемия (и я не про короавирус) пострадала Россия. По данным Центрального Банка РФ, с 1994 по 2019 год из России за рубеж безвозвратно утекло около $930 млрд. Не менее $100 млрд. их них — результат мошеннических схем и хищений в кредитно-финансовых учреждениях. Из более чем тысячи банков, у которых за последние 15 лет отозваны лицензии, большинство были искусственно обанкрочены, средства клиентов и вкладчиков — украдены бывшими владельцами и топ-менеджерами.

Увы, достижениями на ниве возврата этих денег Россия, в отличие от США, похвастаться не может. С 2004 года госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая управляет обанкротившимися банками, направила в правоохранительные органы 615 заявлений о преступлениях, возбуждено 486 уголовных дел.

Однако многим преступникам после вывода похищенных средств удается выехать за рубеж. Как показывают редкие случаи успешного преследования подобных персонажей — бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева или бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова — судебные процессы очень затратны, идут годами.

Статистика возвращаемых средств совсем удручает. На бумаге у 308 банков, лишившихся лицензии в 2013-16 годах, имелись активы на 2,89 трлн рублей. На деле у 70% банков- банкротов временные администрации обнаружили «дыру» почти в 1,4 трлн рублей. Общая сумма таких «дыр» — 2,1% ВВП России.

При этом за тот же период АСВ получило решения о взыскании 101,6 млрд рублей (меньше десятой части украденного). Но реально взыскало лишь… 180 млн рублей, или 0,18%!

ВОТ И СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕНИЕ «КОРОНЫ»

Очевидно, что пока не будет системной госполитики по возврату украденных капиталов, работа не сдвинется. Необходим координирующий центр по выявлению схем вывода и отмывания, поиску фигурантов и похищенных средств.

Уверен, всё это — решаемая задача. Одни только международные аудиторские компании заработали на российском финансовом рынке миллиарды долларов. Их «аудит» зачастую не только покрывает мошеннические схемы, но и сводится к тому, чтобы помочь клиенту их создать. Под угрозой запрета на деятельность в нашей стране они будут вынуждены сотрудничать с властями. Так же поступят и зарубежные банки, получающие доходы на кредитовании компаний на российском рынке. Объем возвращенных благодаря таким усилиям средств — до $100 млрд., которые могут поступить в казну в течение 3-5 лет. Это больше выручки от экспорта продовольствия и вооружений!

Тем самым мы сможем решить как оперативные задачи борьбы с коронавирусом, так обеспечить устойчивое развитие страны. России барские крохи со стола МВФ в принципе не нужны — мы сами являемся донорами фонда. Но другие государства, которым он теперь щедро предлагает взять взаймы, вполне могут обойтись без этой «помощи», если им просто вернут украденное.