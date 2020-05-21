Российские вузы завершат учебный год в первой половине июля
Учебный год в российских вузах планируется завершить в первой половине июля, сообщил министр образования и науки Валерий Фальков.
Он уточнил, что университеты в России готовы начать новый учебный год 1 сентября.
Приём документов для поступления в бакалавриат начнётся в июле, а для зачисления в магистратуру - в июне.
Минобрнауки: Российские вузы готовы начать обучение 1 сентября.
Фальков также сообщил, что Министерство образования и науки планирует трудоустроить на лето 60 тысяч студентов.
Кроме того, в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции, глава Минобрнауки заявил, что инфраструктура большинства вузов РФ оказалась не готова к полному переводу учебного процесса в онлайн.
Ранее Валерий Фальков сообщил Радио "Комсомольская правда", что стоимость обучения в вузах решено оставить такой же, как и в 2019 году.
Глава Минобрнауки РФ: «Учебный год в российских вузах планируется завершить в первой половине июля».
ИСТОЧНИК KP.RU