Российские вузы завершат учебный год в первой половине июля

21 Май 2020 2020-05-21T15:36:27+03:00

Учебный год в российских вузах планируется завершить в первой половине июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Учебный год в российских вузах планируется завершить в первой половине июля, сообщил министр образования и науки Валерий Фальков.

Он уточнил, что университеты в России готовы начать новый учебный год 1 сентября.

Приём документов для поступления в бакалавриат начнётся в июле, а для зачисления в магистратуру - в июне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780393" frameborder="0"></iframe> Минобрнауки: Российские вузы готовы начать обучение 1 сентября.

Фальков также сообщил, что Министерство образования и науки планирует трудоустроить на лето 60 тысяч студентов.

Кроме того, в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции, глава Минобрнауки заявил, что инфраструктура большинства вузов РФ оказалась не готова к полному переводу учебного процесса в онлайн.

Ранее Валерий Фальков сообщил Радио "Комсомольская правда", что стоимость обучения в вузах решено оставить такой же, как и в 2019 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780392" frameborder="0"></iframe> Глава Минобрнауки РФ: «Учебный год в российских вузах планируется завершить в первой половине июля».

ИСТОЧНИК KP.RU