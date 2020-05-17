Фальков рассказал о стоимости обучения в вузах на следующий год

17 Май 2020 2020-05-17T11:42:19+03:00

Глава Минобрнауки сообщил в эфире Радио "КП", что цены планируют сохранить на уровне 2019 года

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Бюджет многих университетов и заработные платы преподавателей зависят от стоимости обучения. На будущий год этот показатель решено не индексировать и оставить на уровне 2019 года, сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда" глава Минобрнауки Валерий Фальков.

- При этом вузы сейчас получают огромное число обращений о предоставлении отсрочек. И мы рекомендуем максимально их предоставлять, - отметил министр.

Ранее Минобрнауки предложило вузам самим устанавливать стоимость платного обучения, при этом предостерегая от демпинга цен.

- Вузовское сообщество сплотилось. В этот непростой период мы видим, что вузы принимают решение коллегиально, коллективно, - подчеркнул Валерий Фальков.

Сайт KP.RU также сообщал, что бюджетные места в вузах на этот год были распределены ещё в прошлом мае. При этом Министерства образования и науки будет прорабатывать вопрос расширения их количества.

ИСТОЧНИК KP.RU