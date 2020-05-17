Фальков рассказал о стоимости обучения в вузах на следующий год
Бюджет многих университетов и заработные платы преподавателей зависят от стоимости обучения. На будущий год этот показатель решено не индексировать и оставить на уровне 2019 года, сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда" глава Минобрнауки Валерий Фальков.
- При этом вузы сейчас получают огромное число обращений о предоставлении отсрочек. И мы рекомендуем максимально их предоставлять, - отметил министр.
Ранее Минобрнауки предложило вузам самим устанавливать стоимость платного обучения, при этом предостерегая от демпинга цен.
- Вузовское сообщество сплотилось. В этот непростой период мы видим, что вузы принимают решение коллегиально, коллективно, - подчеркнул Валерий Фальков.
Сайт KP.RU также сообщал, что бюджетные места в вузах на этот год были распределены ещё в прошлом мае. При этом Министерства образования и науки будет прорабатывать вопрос расширения их количества.
ИСТОЧНИК KP.RU