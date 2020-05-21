Роспотребнадзор рассказал о первом этапе отправки детей в летние лагеря

21 Май 2020 2020-05-21T15:45:13+03:00

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На совещании с российским президентом о ситуации в системе образования в четверг, 21 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщили, что на первом этапе детей будут отправлять в летние лагеря внутри своего региона. По словам руководителя ведомства, специалисты разработают методические требования и рекомендации для безопасного отдыха детей в лагерях так, чтобы они могли находиться там без использования средств индивидуальной защиты.

- Скорее всего, коронавирусная инфекция с нами надолго. Поэтому мы постараемся разработать такие требования, которые позволят эффективно обезопасить детей и сотрудников летних оздоровительных лагерей и, вместе с тем, позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, чтобы отдых был полноценным.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что летний оздоровительный отдых для детей в этом году должен быть организован только на территориях страны, где наблюдается благоприятная эпидемиологическая обстановка и без выезда детей за пределы регионов, в которых они живут.

- Оздоровительную кампанию, которая пройдет этим летом, необходимо планировать уже сейчас. Отдых следует организовывать только в благоприятных регионах. Очевидно, что на первом этапе не нужно проводить ее за пределами регионов, где проживают дети, - отметила Анна Попова.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, летние смены в детских лагерях предложили сократить с 21 до 14 дней из-за пандемии коронавирусной инфекции. По мнению специалистов Минпросвещения следует дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах страны с 1 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780397" frameborder="0"></iframe> Васильев: «Начать работу загородных лагерей считаем возможным с 1 июля».

ИСТОЧНИК KP.RU