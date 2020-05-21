Мурашко сообщил о снижении уровня смертности в России

21 Май 2020 2020-05-21T16:09:39+03:00

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Уровень смертности в России снизился с 12,5 в 2019 году до 12,3 случая на тысячу человек. Об этом сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Важный показатель - это снижение смертности населения. Она снизилась с 12,5 до 12,3 на тысячу человек населения - это хороший показатель в рамках реализации программы государственных гарантий», - сообщил глава Минздрава.

Кроме того, Мурашко рассказал об увеличении продолжительности жизни в стране за аналогичный период увеличилась с 72,9 до 73,4 год. Министр отметил, что также «очень важном показателе, ради чего формируется программа государственных гарантий» - это увеличение продолжительности жизни.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об уровне летальности от коронавируса в России, который составляет 0,95%, что значительно ниже, чем по миру в целом. Самый низкий показатель в Тамбовской и Свердловской областях, а также в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU